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Звонки о «минировании» московских ТЦ идут из-за границы

Происшествия

«Откуда именно идут звонки, выясняется»

Звонки о «минировании» московских ТЦ идут из-за границы
Анонимный звонок

Москва, 28 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Анонимные звонки, из-за которых в Москве проходит эвакуация посетителей торговых центров, поступают из-за рубежа, сообщает 28 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Точное происхождение угроз пока не называется.

«Откуда именно идут звонки, выясняется», — пояснил источник.

Информация об эвакуации, вызванной сообщениями о взрывных устройствах, распространили СМИ со ссылкой на информированные источники. Называлось более десятка торговых центров и Киевский вокзал в Москве. Позже информация по вокзалу и ТЦ «Европейский» не подтвердилась.

Читайте развитие сюжета: Все сообщения о «минировании» ТЦ в Москве оказались ложными

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