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Охрана ТЦ «Европейский» опровергла данные об эвакуации посетителей

Происшествия

Внутри торгового комплекса спокойная обстановка, магазины работают, посетители совершают покупки

Москва, 28 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Эвакуация торгового центра «Европейский» в Москве сегодня не проводилась, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудники охраны комплекса.

Внутри торгового комплекса спокойная обстановка, магазины работают, посетители совершают покупки.

Ранее аналогичное опровержение сделали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM и сотрудники службы безопасности Киевского вокзала.

Напомним, Киевский вокзал и ТЦ «Европейский» назывались в качестве мест, где проводилась эвакуация посетителей. Новости об этом сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.

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