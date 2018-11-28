Охрана ТЦ «Европейский» опровергла данные об эвакуации посетителей

Москва, , 14:40 — REGNUM Эвакуация торгового центра «Европейский» в Москве сегодня не проводилась, сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудники охраны комплекса.

Внутри торгового комплекса спокойная обстановка, магазины работают, посетители совершают покупки.

Ранее аналогичное опровержение сделали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM и сотрудники службы безопасности Киевского вокзала.

Напомним, Киевский вокзал и ТЦ «Европейский» назывались в качестве мест, где проводилась эвакуация посетителей. Новости об этом сообщили СМИ со ссылкой на информированные источники.