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Киевский вокзал в Москве работает в штатном режиме

Происшествия

Информация о том, что вокзал эвакуирован после анонимного звонка о «минировании», не подтвердилась

Москва, 28 ноября 2018, 14:39 — REGNUM  Эвакуация пассажиров и персонала Киевского вокзала Москвы не проводилась. Об этом сообщили 28 ноября в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал РЖД).

Также в дирекции отметили, что вокзал работает в штатном режиме, а движение составов осуществляется согласно расписанию. Таким образом, информация о том, что Киевский вокзал эвакуирован после анонимного звонка о «минировании», не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице России в связи с предупреждениями о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал из 12 торговых центров.

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