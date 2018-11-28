Киевский вокзал в Москве работает в штатном режиме

Москва, , 14:39 — REGNUM Эвакуация пассажиров и персонала Киевского вокзала Москвы не проводилась. Об этом сообщили 28 ноября в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал РЖД).

Также в дирекции отметили, что вокзал работает в штатном режиме, а движение составов осуществляется согласно расписанию. Таким образом, информация о том, что Киевский вокзал эвакуирован после анонимного звонка о «минировании», не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице России в связи с предупреждениями о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал из 12 торговых центров.

Читайте также: В Москве заявили, что волна «телефонного терроризма» пошла спад