14 торговых центров Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва, , 14:36 — REGNUM В Москве количество торговых центров, из которых пришлось эвакуировать людей из-за сообщений о бомбе, возросло до 14. Ранее сообщалось о поступивших в полицию сообщениях о «минировании» 12 ТЦ.

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Все анонимные звонки о якобы наличии взрывных устройств в зданиях сотрудники правоохранительных органов Москвы получили в течение полутора часов — в период с 11:30 до 13:00, сообщает Интерфакс. По данным источника в экстренных службах, всего территории торговых центров было эвакуировано порядка шести тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая эвакуация посетителей и персонала сегодня, 28 ноября, проводилась торговых центрах «Цветной» на Цветном бульваре, «Вива» на улице Поляны, «Атриум» на Земляном Валу, «Мегаполиса» на проспект Андропова, «Капитолия» на проспект Вернадского, «Горбушкина двора» на Багратионовском проспекте. Также среди «заминированных» оказались ТЦ «Звездочка», «Жизнь стекла», «Город», «Электроника на Пресне», «Гагаринский» и «Хорошо».