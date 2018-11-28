В Киргизии налоговики оформили на слепого инвалида товары на 113 млн рублей

Бишкек, , 14:35 — REGNUM Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело против сотрудников Свердловского районного управления налоговой службы по фактам злоупотребления должностным положением и служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Киргизии.

Следственные органы выявили, что коррумпированные налоговики подделали подпись инвалида I группы по зрению, незаконно оформив на него добровольный патент и справку о ввозе из стран ЕАЭС товаров на общую сумму свыше 119,2 млн сомов (113,5 млн рублей).

При этом в результате неуплаты налога на добавленную стоимость государству был нанесен ущерб в размере более 14,3 млн сомов (13,6 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что весной 2018 года в Киргизии разгорелся скандал, связанный с коррумпированными чиновниками и налогом на добавленную стоимость — генеральная прокуратура и госслужба по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии выявили коррупционную схему с участием членами правительственной комиссии по возмещению и возврату НДС.

В период с 2016 по 2018 годы они подделали документы и возместили из государственного бюджета девяти местным компаниям за фиктивный экспорт товаров сумму свыше 847,4 млн сомов (814,8 млн рублей по текущему курсу).

В итоге правительство расформировало эту спецкомиссию и внесло в Налоговый кодекс Киргизии поправки, перекладывающие функцию по возврату НДС на налоговую службу.