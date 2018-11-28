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Киевский вокзал в Москве работает в обычном режиме

Происшествия

«Вход на вокзал доступен, полиции нет»

Киевский вокзал в Москве работает в обычном режиме
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Киевский вокзал

Москва, 28 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  В Москве Киевский вокзал работает в обычном режиме, передаёт 28 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Вход на вокзал доступен, полиции нет», — рассказал журналист. В эти минуты он выясняет, проводилась ли эвакуация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за анонимных угроз эвакуировали несколько торговых центров. Эту информацию распространили СМИ со ссылкой на информированные источники. В списке мест, откуда выводили граждан, назывался также и Киевский вокзал.

Торговые центры, откуда шла эвакуация людей, — «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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