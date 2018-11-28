Иранский пограничник погиб в бою с неизвестными

Тегеран, 28 ноября 2018, 14:10 — REGNUM В результате столкновения на ирано-иракской границе погиб иранский пограничник, сообщает 28 ноября Anadolu.
Инцидент произошел в городе Банех на западе Ирана. Преступники пытались незаконно пересечь границу. В ходе перестрелки военнослужащий получил ранение, от которого впоследствии скончался.
Правоохранительные органы не сообщают, к какой организации принадлежали боевики. Город Банех расположен недалеко от курдского региона, поэтому столкновения могли быть связаны с курдским сепаратизмом.
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