Ингушетия: вскрыта крупная афера с фиктивным трудоустройством тысяч жителей

Магас, , 14:00 — REGNUM Скандал с выявлением фактов фиктивного трудоустройства получил продолжение. По материалам проверок ФСБ, МВД, прокуратуры и СКР возбуждены семь уголовных дел по статье УК РФ «Служебный подлог», сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что на территории республики в течение года — с 8 августа 2017 года по 20 августа 2018 года — были фиктивно трудоустроены на предприятия, где никогда не работали, 64 363 человека. При этом на самом деле число работающих в государственных унитарных предприятиях (ГУП) составляло всего 116 человек.

Среди предприятий, которые участвовали в афере, ГУП «Зори Кавказа», которое «трудоустроило» 9865 работников, в то время как на предприятии работал и был застрахован 31 человек, ГУП «Малгобекское», якобы принявшее 8568 работников вместо 23 работавших по факту.

ГУП ОПХ «Нестеровское» «трудоустроил» 8865 работников (20 по факту), ГУП «Атлас» — 9257, тогда как на предприятии работал всего один человек. В ГУП «Насыр-Кортское» числилось 9268 работников (13 по факту), в ГУП «имени Серго Орджоникидзе» — 9279 работников (24 человека на самом деле), ГУП «Магас» — 9261 работник, в то время как в предприятии работало и было застраховано не более четырех.

По данным следователей, аферу совершили должностные лица этих ГУПов умышлено из личной заинтересованности. Они представили в межрайонные инспекции ФНС России №1 и №3 по Республике Ингушетия при посредничестве ООО «Спектр» по телекоммуникационным каналам связи расчеты по страховым взносам за первый квартал 2017 года, первый и второй кварталы 2018 года с внесенными без ведома граждан сведениями о страховании более 64 тыс. работников, которые и не подозревали, что работают на этих предприятиях.

Как отметили в Следственном комитете по региону, своими преступными действиями злоумышленники существенно нарушили права и законные интересы граждан, фактически не состоявших в трудовых отношениях с данными предприятиями. Кроме того, нарушены охраняемые законом интересы государства в сфере официального статистического учета и системы государственной статистики.

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Напомним, осенью 2018 года многие жители Ингушетии с удивлением узнали, что они числятся работниками государственных унитарных предприятий, на которых никогда не работали. Выяснялось, к примеру, что некоторые граждане трудоустроены сразу в нескольких местах. Есть среди попавших в этот список и те, кто уже несколько лет вовсе не живет в республике.

Делясь этой информацией в соцсетях, граждане предположили, что это «недоразумение» — дело рук чиновников, которые таким образом хотят исказить в сторону уменьшения статистические данные по безработице.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя появившуюся информацию о фиктивном трудоустройстве тысяч жителей республики, заявил, что ситуация не имеет отношения к коррупционным схемам, «потому что там нет прохождения денег», пишет «360».

По словам Евкурова, это или «ошибка компьютера, или ошибка человеческого характера», либо это «ретивый чиновник решил быстро решить задачу и снизить там отчисления в фонд».

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