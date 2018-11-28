В Орле вынесен приговор убийце чиновника Уварова и бизнесмена Соболева

Орел, , 13:51 — REGNUM Приговор по резонансному делу об убийстве первого заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева вынес суд в Орле 28 ноября, сообщила пресс-службе регионального СУ СКР. Убийства были совершены в 2013—2014 годах, однако подозреваемого удалось задержать лишь в феврале 2018 года, в конце сентября дело было передано в суд.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 3 мая 2013 года в подъезде многоквартирного дома в Советском районе Орла застрелил первого заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова (сына бывшего мэра Орла). 24 сентября 2014 года было совершено убийство члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева: он был расстрелян рядом со своим домом. В обоих случаях причинами убийства следователи назвали «чувство личной неприязни».

Задержали подозреваемого лишь в феврале 2018 года при попытке вымогательства. В итоге следователи вменили ему два убийства, вымогательство, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

По всем пунктам суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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