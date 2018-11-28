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В квартире на юге Москвы обнаружили мумифицированное тело мужчины

Происшествия

Следователи начали проверку

Москва, 28 ноября 2018, 13:39 — REGNUM  Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения в одной из квартир на юге Москвы мумифицированного тела мужчины, сообщает 28 ноября пресс-служба следственного управления СКР по столице.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Предположительная давность наступления смерти более одного года.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из квартир на юго-западе российской столицы правоохранители обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины.

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