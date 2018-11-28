Своих не бросаем: в Дагестане односельчане вытащили из ущелья тело охотника

с.Хушет, Дагестан, , 13:40 — REGNUM В Цумадинском районе Дагестана местные жители вытащили тело сорвавшегося в глубокое ущелье охотника. Лавина настигла мужчину, когда тот передвигался высоко в горах по опасному заснеженному пути, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе МЧС республики.

Трагедия произошла вечером 21 ноября. Как пишет телеграм-канал «Mash», охотников было двое. Напарник погибшего избежал трагической участи и поспешил вызвать на помощь односельчан. Те, поняв что бессильны, так как обрыв был слишком крутым и опасным, обратились в МЧС. Однако на следующий день, не дождавшись спасателей, мужчины из числа местных жителей спустились на канатах в обрыв и забрали тело погибшего.

Информация в дежурную часть МЧС поступила в 21:50. Как сообщает ведомство, сразу после обращения была подготовлена команда из шести спасателей, которая с утра 22 ноября отправилась на помощь. Однако дорога заняла приличное время, так как до места происшествия надо было ехать более 200 км, на протяжении 22 км из которых отсутствует автомобильная дорога.

В 13:05 от администрации района поступила информация о том, что местные жители самостоятельно вытащили тело охотника. Спасателям была дана команда возвращаться обратно. Отмечается, что одновременно решался вопрос о привлечении авиации, но из-за плохих погодных условий сделать это было невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Табасаранском районе Дагестана при прокладке водопровода погибли двое рабочих, попав под обвал грунта. Днём ранее, 23 ноября, в городе Дербенте погибло трое рабочих при строительстве многоэтажного дома — они упали с высоты 13 этажа.

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