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Главу Саратовского управления МЧС задержали за злоупотребление полномочиями

Происшествия

По информации местных СМИ, он является родственником губернатора региона

Главу Саратовского управления МЧС задержали за злоупотребление полномочиями
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Игорь Качев

Саратов, 28 ноября 2018, 13:18 — REGNUM  Начальника управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями по государственным контрактам. Об этом сообщил представитель управления.

По его словам, факты злоупотребления удалось установить в рамках совместных действий управления собственной безопасности МЧС и регионального управления ФСБ, сообщает ТАСС.

«Задержание начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся Главным управлением собственной безопасности МЧС России», — отметил представитель МЧС.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о задержании Качева утром 28 ноября, в руководимом им ведомстве проходят оперативно-следственные мероприятия.

Годом ранее обыски в управлении уже проходили в связи с возбуждением уголовного дела в отношении подчиненных Качева.

В настоящее время нет комментариев о задержании главы управления МЧС от регионального следственного управления СКР и УФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовые ведомства не имеют данных о задержании главы саратовского МЧС

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