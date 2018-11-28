В Ярославском зоопарке умерла львица

Ярославль, , 13:16 — REGNUM В Ярославском зоопарке умерла белая львица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципалитета Ярославля Марина Дьячевская.

Сотрудникам зоопарка было запрещено об этом говорить. Я планирую довести эту информацию до мэра города. Зоопарк взял кредит на то, чтобы построить ветеринарную клинику, но почему-то львице там помочь не смогли. Ранее там погибли байкальские нерпы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Марина Дьячевская.

В Ярославском зоопарке жила пара белых львов. Сейчас, по сообщениям очевидцев, вольер с белыми львами пустует. Директор зоопарка подтвердил факт гибели животного. Подробности происшествия в зоопарке обещали озвучить позже, пообещав показать детеныша львицы. Судя по всему, гибель животного связана с рождением львенка.

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