Среда, 28 Ноября 2018 года
13:19:06 МСК

В Москве эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал

Происшествия

После анонимного звонка также проведена эвакуация пассажиров и работников Киевского вокзала в Москве

В Москве эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Киевский вокзал

Москва, 28 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  В столице России в связи с предупреждениями о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал из 12 торговых центров. Об этом сообщили 28 ноября в экстренных службах.

«Эвакуация проводится из ТЦ «Город», «Горбушкин двор», «Вива», «Атриум», «Звездочка», «Электроника на Пресне», «Цветной», «Капитолий», «Звезда», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо», — цитирует слова источника РИА Новости.

Также сообщается, что после анонимного звонка о минировании проведена эвакуация пассажиров и работников Киевского вокзала в Москве.

Читайте также: В Амурской области задержали лжеминёров Керченского политеха

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября правоохранительные органы Москвы проверяли Белорусский и Киевский вокзалы после звонков с угрозами «минирования».

Читайте также: В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков о бомбах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить