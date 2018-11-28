В Москве эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал

Москва, , 13:09 — REGNUM В столице России в связи с предупреждениями о «минировании» эвакуируют посетителей и персонал из 12 торговых центров. Об этом сообщили 28 ноября в экстренных службах.

«Эвакуация проводится из ТЦ «Город», «Горбушкин двор», «Вива», «Атриум», «Звездочка», «Электроника на Пресне», «Цветной», «Капитолий», «Звезда», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо», — цитирует слова источника РИА Новости.

Также сообщается, что после анонимного звонка о минировании проведена эвакуация пассажиров и работников Киевского вокзала в Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября правоохранительные органы Москвы проверяли Белорусский и Киевский вокзалы после звонков с угрозами «минирования».

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