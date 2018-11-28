Торговые центры Москвы эвакуируют посетителей из-за анонимных угроз

Москва, , 13:02 — REGNUM В Москве посетителей торговых центров выводят на улицу из-за анонимных сообщений о минировании, передаёт 28 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Эвакуация проходит сразу в десяти торговых центрах, из зданий выведено более четырех тысяч человек. Источник назвал восемь центров из десяти, где, по его информации, проходили данные действия: ТЦ «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум».

Отмечается, что помещения будут проверены кинологами.