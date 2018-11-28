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В Красноярском крае в ДТП со школьным автобусом погиб один человек

Происшествия

В момент столкновения детей в салоне автобуса не было

Красноярск, 28 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса и грузовика погиб один человек, сообщили в пресс-службе регионального главного управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло в Нижнеингашском районе, в момент происшествия детей в салоне автобуса не было, там находился водитель и пассажир. В результате столкновения погиб водитель грузового авто, еще три человека получили травмы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием пассажирского транспорта случилось в Красноярском крае 19 октября. На трассе Норильск — Алыкель легковой автомобиль врезался в автобус. Женщина — водитель автомобиля погибла, в автобусе пострадали восемь пассажиров.

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