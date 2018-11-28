Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в крупном мошенничестве

Черкесск, , 12:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии признали виновной в совершении служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере директора школы в городе Черкесске. Злоумышленница нанесла ущерб государству на сумму более 2 млн 700 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, уголовное дело против директора образовательного учреждения «Лицей № 15 города Черкесска» Фатиметы Б. было возбуждено в 2016 году. Сначала ее заподозрили в присвоении в течение 12 лет заработной платы технического работника.

Как было установлено в ходе следствия, таких фиктивных работников оказалось семь человек. Оформив с ними трудовые отношения, злоумышленница получала за них заработную плату. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств составила более 2,7 млн рублей.

Суд вынес в отношении бывшего директора наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года. При этом ее лишили права в течение двух с половиной лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Читайте также: Директор школы в столице Карачаево-Черкесии 12 лет получала чужую зарплату