Стали известны новые факты крушения лайнера Lion Air JT 610 — СМИ

Джакарта, , 12:54 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии обнародовал новые результаты расследования авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews.

Председатель комитета Соержанто Тжахджоно заявил, что согласно полученным данным, самолет потерял высоту в результате чего произошло падение.

В отчете комитета сообщается, что в самолетах есть система расширения манёвренных характеристик (MCAS), которая «опускает нос самолета вниз при угрозе сваливания». Однако, основываясь на данных «черного ящика», когда система собиралась опустить нос самолета при неисправном датчике угла атаки, пилот попытался снова поднять его. Нос самолета, таким образом, опускался 24 раза на протяжении 11 минут. График изменения высоты показал, что самолет несколько раз то набирал её, то снова терял.

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Известно, что самолет снижался со скоростью около 700 километров в час, прежде чем ударился о поверхность воды.

В предыдущем рейсе на маршруте Денпасар — Джакарта, по словам Соержанто Тжахджоно, самолет также испытывал аналогичные трудности. Однако тогда пилот принял решение выключить MCAS.

Национальному комитету по безопасности на транспорте стало известно, что начиная с 26 октября 2018 года или за три дня до авиакатастрофы, на этом самолете было зарегистрировано шесть различных неисправностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение в водах Караванга спустя всего 13 минут полета. Семьям погибших будет выплачена сумма в размере 344 тыс. долларов США.

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