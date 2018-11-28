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В Подмосковье за удар по голове задержан тренер детской секции единоборств

Происшествия

Следователями из отдела по Наро-Фоминску возбуждено уголовное дело по признакам преступления

В Подмосковье за удар по голове задержан тренер детской секции единоборств
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Красногорск, 28 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по инциденту в спортивной секции подмосковного Наро-Фоминска, сообщает 28 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Видеозапись происшествия на днях была показана одним из телеканалов. На кадрах взрослый тренер наносит удар ногой в верхнюю часть тела юного воспитанника, предположительно, с целью наказания.

«Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года, тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы, расположенной в городе Наро-Фоминске, в процессе тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователями из отдела по Наро-Фоминску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Подозреваемый уже задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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