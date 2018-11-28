Экс-глава воронежского филиала «Почты России» получил условный срок

Воронеж, , 12:34 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно назначил Центральный суд Воронежа экс-главе регионального филиала «Почты России». Приговор суд вынес 28 ноября. Дело в суд было передано полицией еще в октябре 2017 года, сообщает ИА REGNUM.

Бывший топ-менеджер обвинялся по четырем эпизодам по статьям о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении или растрате. По данным следствия, в 2013 году подсудимый без проведения конкурса заключил сразу 60 договоров с двумя фирмами на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий на общую сумму 36 миллионов рублей. При этом тарифы, на которые были заключены договоры, более чем в два раза превышали тарифы по результатам закупочных процедур. Превышение расценок составило 21,4 миллиона рублей. Кроме того, экс-глава филиала обвинялся в необоснованном утверждении актов о приемке выполненных работ по двум договорам подряда в 2011 году, а также — в использовании топливных карт организации при заправке личного автомобиля и незаконном получении компенсации за аренду жилья. Сам обвиняемый на стадии следствия свою вину в преступления отрицал, а в беседе со СМИ называл возбуждение дела «нападками».

В суде обвинение требовало для фигуранта дела 3,5 года колонии общего режима. В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, но условно, с испытательным сроком в три года, а также с выплатой компенсации. Приговор в законную силу не вступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении первого уголовного дела в отношении экс-главы воронежского филиала «Почты России» стало известно в мае 2016 года, затем полиция возбудила дела еще по двум статьям. В итоге Юрий Бесхмельницын, возглавлявший воронежский филиал «Почты России» с 2011 года, летом 2016-го был отстранен от должности, а в ноябре того же года — уволен.