СКР: тренер из Наро-Фоминска мог ударить ребенка ногой

Наро-Фоминск, Московская область, , 12:18 — REGNUM В Наро-Фоминске задержан тренер школы единоборств, подозреваемый в ударе ногой по голове девятилетнего мальчика. Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

В ведомстве отметили, что после проверки информации об инциденте следователи приняли решение возбудить против подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По версии следствия, 11 марта в процессе тренировки в помещении спортивной школы мужчина ударил школьника ногой по голове.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно, что учитель из города Асино (Томская область) стала фигурантом уголовного дела после того, как ударила школьника головой об парту.

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