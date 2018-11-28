Силовые ведомства не имеют данных о задержании главы саратовского МЧС

Саратов, , 12:13 — REGNUM Управление ФСБ по Саратовской области и следственное управление СКР по региону не располагают информацией о задержании начальника саратовского управления МЧС Игоря Качева. Не комментируют данные о задержании начальника и в областном ГУ МЧС.

«Информацией о задержании Качева на данный момент не располагаем», — цитирует ТАСС представителя СУ СКР. В управлении ФСБ задержание Качева не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным местных СМИ глава саратовского управления МЧС Игорь Качев был задержан 28 ноября, в руководимом им ведомстве проходят оперативно-следственные мероприятия.

Причем годом ранее обыски в управлении уже проходили в связи с возбуждением уголовного дела в отношении подчиненных Качева.

Игорь Качев возглавил управление МЧС по Саратовской области в сентябре 2013 года. Награжден медалями «За разминирование», «Маршал Василий Чуйков», памятной медалью «Участнику ликвидации пожаров 2010 года». Медалью «За отличие в службе» I, II и III степени. Медалями «За отвагу на пожаре» и «За отличие в ликвидации последствий ЧС».

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