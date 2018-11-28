Желтая разметка и отбойники — что сделает дороги России безопасными

Москва, , 12:11 — REGNUM Дорожная разметка желтого цвета действительно более эффективна для предотвращения аварий, чем белая, однако по-настоящему безопасной дорогу могут сделать только отбойники, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

По словам эксперта компании «3М Россия» по направлению технологий для обеспечения дорожной безопасности Сергея Юрчука, рекомендации Минтранса по применению желтой разметки могут быть связаны с несколькими факторами.

«Значительная часть ДТП происходит именно из-за выезда автомобиля на встречную полосу, поэтому для предотвращения аварий разделительная линия между полосами движения встречных направлений должна быть видна водителям в любое время года, днем и ночью и при любых погодных условиях. Изначально желто-черная разметка использовалась на автомобильных дорогах для обеспечения безопасности на местах проведения ремонтных работ, где такая расцветка продемонстрировала свою эффективность.

Этот цвет также общепринят для обозначения мест опасности в различных отраслях — транспорте, промышленности, производстве и др. Исследования показали, что желтый цвет в сочетании с черным наиболее контрастен и обладает лучшей видимостью на дороге, особенно в российских условиях, когда несколько месяцев в году дороги покрыты снегом и льдом, и видимость белой разметки ухудшается».

С таким мнением согласен генеральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица» Дмитрий Константинов: преимущество жёлтой разметки перед стандартной белой в том, что новые полосы лучше будет видно зимой на заснеженной дороге. Кроме того, в свете фар в другие сезоны она также более заметна за счет светоотражающего эффекта желтой краски.

«Новую разметку будут наносить не на все дороги, а только там, где количество полос больше двух. В национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» также входит рекомендация об использовании синей разметки для прерывистых линии, определяющих направление автодвижения на перекрестках.

Весной уже были проведены эксперименты в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Они показали, что число аварий на этих участках дорог снизилось на 30%, что, безусловно, очень хороший результат. Напомню, что рекомендации Минтранса носят необязательный характер».

Директор департамента доставки и экспедиции ООО «Байкал-Сервис ТК» Иван Ермалицкий также отмечает, что желтый цвет лучше виден в любую погоду на дороге и будет хорошо различаться и зимой.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов напомнил, что многие европейские страны, особенно скандинавские, используют жёлтую разметку со светоотражающими элементами, которую лучше видно при снегопаде.

Тем не менее, несмотря на очевидное преимущество желтой разметки над белой, единственное, что может исключить выезд на встречную полосу — это установка отбойника, считает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин.

С такой оценкой согласен управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский, он отмечает, что такой способ, как показывает практика, является более действенным.

«По моему мнению, существенных положительных результатов изменение цвета разметки не даст. Одной из причин будет являться то, что разметку надо обновлять систематически, а это не делается. Вторая — недостаточное освещение дорог: в этом случае какого бы цвета ни была разметка, одного света фар автомобилей будет недостаточно», — добавил Варшавский.