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В Калуге жители Иркутской области подозреваются в квартирных кражах

Происшествия

Грабители выбирали квартиры, надолго оставленные хозяевами

В Калуге жители Иркутской области подозреваются в квартирных кражах
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Квартирная кража

Калуга, 28 ноября 2018, 12:04 — REGNUM  В Калуге оперативниками уголовного розыска задержаны двое жителей Иркутской области, подозреваемые в совершении серии имущественных преступлений.

Как сообщили 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, мужчины, по версии полицейских, причастны к квартирным кражам в разных регионах страны, в том числе и в Калужской области. Ущерб, причиненный гастролерами только в Калуге, составляет около 2 млн рублей.

Группу организовал ранее судимый 27-летний гражданин. Оперативники полагают, что на счету приехавших в конце мая 2018 года в Калугу фигурантов не менее трех квартирных краж. Мужчины проникали в квартиры путем подбора ключей.

Грабители выбирали в большинстве случаев именно те квартиры, где длительное время отсутствовали хозяева. Трофеями становились ювелирные изделия, оргтехника и качественные брендовые вещи.

В настоящее время подозреваемые задержаны. При обыске у них обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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