Авиакатастрофа в Индонезии: звукозаписывающее устройство пока не найдено

Джакарта, , 11:55 — REGNUM Нурчахио Утомо, председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий в Индонезии, заявил, что комитет все еще пытается найти звукозаписывающее устройство самолета Lion Air JT610, сообщает Tribunnews.

«Для поиска устройства нам нужен корабль, который может стоять без якоря, потому что по морскому дну проходит трубопровод и волоконно-оптические кабели, которые мы бы не хотели повредить», — пояснил Нурчахио Утомо.

Председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий также отметил, что необходимо более совершенное оборудование для дайвинга, так как сейчас дайверы могут погружаться на морское дно только на 10 минут.

Нурчахио Утомо заявил, что его команда встретилась непосредственно с владельцем необходимого для продолжения поиска судна, которое будет доставлено из Сингапура».

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа с самолетом Boeing произошла 29 октября 2018 года. На борту находилось 189 человек. Выжить никому не удалось.

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