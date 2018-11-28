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Взрыв в секторе Газа: пострадал один палестинец

Происшествия

Причина устанавливается

Рамалла , 28 ноября 2018, 11:54 — REGNUM  В жилом доме сектора Газа произошел взрыв, в результате чего пострадал один палестинец, сообщает 28 ноября Anadolu.

«Один человек пострадал в результате взрыва, произошедшего в одном из лагерей беженцев», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют возможные причины произошедшего. Место взрыва опечатано.

Напомним, в последние месяцы напряженность в секторе Газа значительно усилилась. Противостояние между военными Израиля и палестинцами возрастает, поэтому уровень насилия здесь высок.

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