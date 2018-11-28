В сирийской провинции Идлиб ликвидирован полевой командир джихадистов

Дамаск, , 11:46 — REGNUM Сирийские оппозиционны активисты сообщили о том, что был найден труп одного из высокопоставленных командиров группировки «Харакат Нуриддин аль-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данная группировка относится к так называемой «умеренной» сирийской оппозиции. В прошлые годы прославилась тем, что занималась похищениями людей с целью получения выкупа. Получала помощь оружием от Соединенных Штатов, в том числе и ПТРК TOW. В 2016 году в ходе ожесточенных боев в провинции Алеппо боевикам этой группы удалось захватить слегка подбитый танк Т-90 российского производства, который потом был уничтожен.

Труп полевого командира «Харакат Нуриддин аль-Зинки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили в районе города Укайрабат на севере провинции Идлиб 27 ноября. Джихадист исчез за десять дней до этого, очевидно, был похищен. Был убит не сразу, поэтому можно предположить, что был использован для получения информации. По всему телу исламиста несколько огнестрельных ранений.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за это убийство.