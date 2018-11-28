В иркутском посёлке Маме первоклашек учил шеф-повар школьной столовой

Иркутск, , 11:31 — REGNUM В посёлке Маме Мамско-Чуйского района Иркутской области учителем младших классов поставили работать шеф-повара школьной столовой. По сообщению сайта региональной прокуратуры, этот работник не имел высшего или среднего профессионального образования, хотя в соответствии со статьёй 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица со средним профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам.

«Директору «Мамской СОШ» внесен протест на незаконный приказ, который рассмотрен и удовлетворен, учитель отстранена от ведения уроков», — пояснили в прокуратуре.

Известно, что директор школы, допустившая нарушение, привлечена к дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкальском крае кадровая проблема возникла в здравоохранении. За уборщицу, которая делала перевязки и ставила пациентам уколы, ответил главврач Дульдургинской районной больницы.

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