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Глубоководный аппарат привлекли к поискам пропавшего на Байкале катера

Происшествия

25 ноября 2018 г. в Ольхонском районе Иркутской области потерпел крушение катер «Скорпион»

Иркутск, 28 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  В Ольхонском районе Иркутской области продолжаются поиски пропавшего на озере Байкал катера «ПР-433», на борту которого находились четверо мужчин. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области.

«Спланирована (на 28 ноября) работа двух наземных групп в районе мыса Зундук и населенного пункта Песчаная и спасателей-водолазов на акватории озера Байкал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам на Байкале судна привлекли катер «Виталий Тихонов», который оборудован локатором бокового обзора и телеуправляемым глубоководным аппаратом Falcon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 г. в Ольхонском районе Иркутской области потерпел крушение катер «Скорпион».

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