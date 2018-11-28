В Москве четверых школьников подозревают в изготовлении бомбы

Москва, , 11:10 — REGNUM У школьника, задержанного в Москве по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, могли быть соучастники. В деле появились еще четыре несовершеннолетних фигуранта, сообщают 28 ноября «Вести».

Делом занимается Главное следственное управление СКР по Москве. Статус школьников пока не определен, с ними проводятся следственные действия. Назначено два десятка экспертиз, включая генетическую и психолого-психиатрическую.

Ранее в квартире 14-летнего подростка нашли множество компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств. Позже стало известно, что действовать он мог не один.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в здании УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Погиб 17-летний юноша, который пронес в здание бомбу, пострадали три сотрудника ведомства.

Отслеживая контакты подрывника, правоохранители вышли на московского школьника. Подростка задержали 2 ноября на улице Свободы в столице. Возбуждено дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и изготовлении таковых.

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