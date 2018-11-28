Обыски в мэрии Якутска: УФСБ заподозрило хищения бюджетных средств

Якутск, , 11:05 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ по Якутии проверяют бюджетное учреждение «Агентство культуры и художественного образования Якутска» на предмет хищения средств из городской казны. Деньги, которые, возможно, были похищены, выделялись на проведение праздничных и культурных мероприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку информации о возможных фактах хищения бюджетных средств, выделенных МБУ на проведение праздничных и культурных мероприятий», — публикует News.Ykt.ru выдержку из сообщения республиканского УФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, обыски в управлении культуры и духовного развития города начались утром 28 ноября. Как пояснили в мэрии Якутска, глава города Сардана Авксентьева о выемке документов уведомлена, но комментировать ход этих мероприятий не уполномочена.

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Напомним, ранее она пресекла намерение Агентства культуры и художественного образования Якутска потратить 1,5 млн рублей на организацию и проведение в республике балета «Корсар», сочтя, что эти деньги будет лучше потратить на поддержку городских школ искусств и библиотек.