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Начальник управления МЧС по Саратовской области задержан — СМИ

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Подробности уточняются

Начальник управления МЧС по Саратовской области задержан — СМИ
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Арест

Саратов, 28 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  Утром 28 ноября был задержан начальник управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев. В руководимом им ведомстве проходят следственно-оперативные мероприятия.

Причем внимание правоохранительных органов привлекла не только деятельность Качева, но и его заместителей, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальными комментариями силовых ведомств издание пока не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее у Качева проходили обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела ГУ МЧС России по Саратовской области. Накануне был осужден один из бывших подчиненных главы МЧС — начальник одного из отрядов Федеральной противопожарной службы Сергей Байков. Оба уголовных дела связаны с выдачей премий сотрудникам ведомства, которые должностные лица оставили себе.

По данным местных СМИ, Качев является родственником губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Предположительно, двоюродным братом.

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