В Калуге кровавый конфликт закончился гибелью двух мужчин

Калуга, , 10:55 — REGNUM В правоохранительные органы Калуги поступило сообщение о смерти двух мужчин и причинении ножевых ранений еще двум потерпевшим. Об этом сообщил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Андрей Смирнов.

По предварительным данным, 26 ноября около 20 часов в квартире одного из домов Калуги встретились четверо знакомых мужчин в возрасте от 26 лет до 41 года. При распитии спиртного между ними произошел конфликт, причины которого сейчас устанавливаются.

В ходе конфликта 26-летний мужчина с ножом напал на одного из приятелей, нанес ему ранение в плечо. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь и пытаясь избежать получения других ран, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома. В результате удара о землю он скончался. После этого нападавший нанес множественные ножевые ранения хозяину квартиры, а также второму гостю. Последний сумел обезоружить нападавшего и нанести ему несколько ножевых ударов, от которых злоумышленник скончался на месте.

Следователи провели детальный осмотр места происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления, следы крови и другие вещественные доказательства. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и иные следственные действия.

«Двое пострадавших мужчин доставлены в больницу, где они были прооперированы. При первой возможности, с учетом состояния их здоровья, они будут допрошены о причинах конфликта и всех обстоятельствах происшествия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство одного лица и покушение на убийство двух лиц)», — сказал Андрей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малоярославце женщина напала на 15-летнего сына. В ночь на 1 января 2018 года 31-летняя мать находилась у себя дома в одном из общежитий города вместе с 7-летней дочерью. Когда ее сын пришел с прогулки в состоянии алкогольного опьянения, они подрались, в ходе конфликта женщина серьезно ранила сына. Подросток был госпитализирован в больницу.

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