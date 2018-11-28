Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» составил более 1,5 млн

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Ликвидация последствий пожара на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» обойдется в 1,5 млн рублей. Об этом сообщает 28 ноября пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что по факту пожара, произошедшего на АО «Адмиралтейские верфи» вечером 27 ноября возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.

28 ноября в ведомстве уточнили, что огнем было охвачено около 300 кв. метров помещений судна. После того, как пожар был потушен, выяснилось: от огня пострадали внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое оснащение. Предварительная сумма ремонта составит более 1,5 млн рублей, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борьбу с огнем на ледоколе «Виктор Черномырдин» ушло три часа. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован, другой после осмотра медиков от госпитализации отказался. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ.

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