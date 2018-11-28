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В Бурятии совершено нападение на сотрудника полиции

Происшествия

Водитель легкового автомобиля предложил полицейскому взятку

Улан-Удэ, 28 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  В Прибайкальском районе Бурятии совершено нападение на сотрудника полиции, который отказался принять «вознаграждение». Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Инцидент произошел в лесном массиве возле села Кома, где сотрудники правоохранительных органов устроили засаду в ожидании «черных лесорубов».

Позже к участку подъехали грузовик, трактор, легковой автомобиль и началась погрузка спиленных ранее деревьев. Сотрудники полиции, находившиеся на месте, попросили неизвестных предъявить документы на заготовку древесины, которых у лесорубов не оказалось.

Водитель легкового автомобиля предложил полицейскому взятку — половину заготовленной древесины. Сотрудник правоохранительных органов отказался, после чего мужчина набросился на него.

«Сотруднику тут же удалось усмирить мужчину, — говорится в сообщении. — … Мужчина с подельниками был задержан».

Отмечается, что 31-летний подозреваемый обвиняется в даче взятки, применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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