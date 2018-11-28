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Наводнение обрушилось на район Джембрана на острове Бали

Происшествия

Высота воды достигает одного метра

Денпасар, Индонезия, 28 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Наводнение обрушилось на район Джембрана на индонезийском острове Бали, сообщает Antaranews.

Известно, что наводнение произошло из-за непрекращающегося больше суток дождя, что привело к разливу водного канала. Высота воды в районе Джембрана и его окрестностях достигает одного метра. Вода разрушила стены некоторых зданий, в том числе начальной школы.

Сообщается, что офис центральной избирательной комиссии также затоплен.

Как сообщало ИА REGNUM, на индонезийских островах Ява и Бали в течение последних нескольких недель идут дожди. Специальная служба отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить серьезные наводнения и оползни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии предупредили об опасности наводнения и оползней на Яве и Бали

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Наводнения
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