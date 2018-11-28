Мужчине выстрелили в голову в ходе дорожного конфликта в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM Неизвестный злоумышленник применил травматическое оружие в ходе дорожного конфликта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Его оппонент получил ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция ведет поиски стрелка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 39-летний мужчина был доставлен в больницу с травматическим ранением головы вечером 27 ноября. Медики немедленно сообщили о случившемся в полицию.

Как установлено, около 18:00 у дома 7 по проспекту Косыгина между потерпевшим, который управлял автомобилем Peugeot, и другим водителем произошел дорожный конфликт. В ходе конфликта неустановленный участник стычки выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание второго участника конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном Главке полиции.

Напомним, в начале ноября был осужден водитель иномарки, напавший с ножом на водителя школьного автобуса в Петербурге в декабре 2017 года. Суд приговорил агрессора к 4,5 годам лишения свободы.

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