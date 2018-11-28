Следователи возбудили дело после пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, сообщает 28 ноября пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

По предварительным данным следствия, 27 ноября около 19:00 мск на строящемся дизель-электрическом ледоколе в ходе выполнения строительных и других работ не было обеспечено соблюдение правил безопасности.

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В результате в котельном отделении произошло возгорание, охватившее площадь судна на 300 квадратных метров. Были повреждены внутренняя обшивка, проводка и электрооборудование ледокола. Пострадал один человек, он был госпитализирован. Ущерб от пожара составил более 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появились кадры пожара на строящемся ледоколе в Санкт-Петербурге «Виктор Черномырдин».

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