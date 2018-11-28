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В Белоруссии казнили осужденного — правозащитники

Происшествия

О том, что приговор в отношении 31-летнего мужчины приведен в исполнение, стало известно от матери осужденного

В Белоруссии казнили осужденного — правозащитники
Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР
Казнь

Минск, 28 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  Осужденный за убийства по делу «черных риэлторов» из Могилева казнен в Белоруссии. Об этом TUT. BY сообщили правозащитники центра «Весна».

О том, что приговор в отношении 31-летнего мужчины приведен в исполнение, стало известно от матери осужденного.

Правозащитники отмечают, что пока неизвестно, когда именно состоялась казнь осужденного. О судьбе второго осужденного по делу «черных риелторов» информации пока нет.

Напомним, летом 2017 года Могилевский областной суд приговорил к расстрелу двух мужчин, которых признали виновными в убийствах, мошенничестве и других преступлениях.

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