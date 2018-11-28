Назван размер ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Следственные органы СКР на транспорте возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин», произошедшего на АО «Адмиралтейские верфи» вечером 27 ноября. Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Как сообщили 28 ноября в СЗСУ на транспорте СК России, огнем было охвачено около 300 кв. метров помещений судна, в результате чего повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое оснащение, что причинило ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

По версии следствия, в ходе выполнения работ на ледоколе не было обеспечено соблюдение правил безопасности, в помещении котельного отделения произошло возгорание, которое переросло в пожар третьего ранга сложности.

При пожаре работник предприятия, находившийся на борту судна, получил термический ожог пламенем рук и частей тела, он госпитализирован в реанимацию НИИ Скорой помощи.

«Разработан план следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий ему способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в Северо-Западном СУ СКР.

Напомним, сообщение о пожаре на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» поступило 27 ноября в 19:00 мск. На место ЧП прибыло около 150 сотрудников МЧС. Пожар был ликвидирован в 22:15 того же дня. При пожаре пострадали два человека, один из них в больнице, другой после осмотра медиков от госпитализации отказался.

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