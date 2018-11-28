Глава МВД Чили получил травму в резиденции президента

Сантьяго, , 09:46 — REGNUM В Чили министр внутренних дел страны Андрес Чадвик поплатился за то, что отвлёкся на свой мобильный телефон. Как сообщает газета El Desconcierto, инцидент произошёл в президентском дворце Ла-Монеда в Сантьяго 27 ноября.

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В резиденции главы страны, чиновник упал с лестницы. Медки диагностировали у него перелом правой руки, микротрещину в левой руке, вывих лодыжки и несколько ушибов. Пострадавшему наложили две фиксирующие повязки. Вероятно, что министру будет назначена операция. Вопрос о её необходимости сейчас решают врачи.

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Отмечается, что после падения Андрес Чадвик не сразу обратился в больницу, а продолжил работать. У него в этот день была назначена встреча с президентом Себастьяном Пиньерой. На осмотр в медучреждение он попал только ближе к вечеру.

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