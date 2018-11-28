Пожар с гибелью шести человек в Псковской области возник из-за печи

Псков, , 09:41 — REGNUM Противопожарную работу усилят в Псковской области после пожара в Куньинском районе, где в сгоревшем частном доме погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, о трагедии шла речь на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое в режиме видеоконференцсвязи с главами всех муниципалитетов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Причины пожара пока ещё устанавливаются, но, по предварительным данным, он мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печи.

«Пожарная защищённость жилищ зависит от самого человека, и мы со своей стороны должны постоянно напоминать и рассказывать им о правилах пожарной безопасности, как обращаться с печным отоплением, электроприборами, о важности установки дымовых извещателей», — заявил губернатор Псковской области.

В качестве дополнительной меры губернатор поставил задачу проработать возможность размещения на обратной стороне платёжек за жилищно-коммунальные услуги памяток об обращении с огнем, газовыми и электроприборами. Региональному управлению МЧС поручено проанализировать, в каких районах профилактическая работа выстроена наиболее эффективно, чтобы тиражировать положительный опыт на другие муниципалитеты региона.

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