В Канаде женщину и маленького ребенка убил медведь

Оттава, , 09:43 — REGNUM Женщина и десятимесячная девочка погибли в Канаде в результате нападения медведя гризли. Об этом сообщает телеканал CBC.

Трагедия произошла 26 ноября на территории Юкон у озера Эйнарсон. 37-летняя женщина и ее маленькая дочь были одни в домике, глава семьи отсутствовал.

Мужчина столкнулся с медведем, когда вернулся к домику. Он сумел застрелить хищника, а позже нашел тела своих родных. По словам судебного следователя, мать с дочерью, судя по всему, вышли на прогулку и подверглись нападению гризли.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке создаются народные дружины охотников для защиты населения от медвежьих набегов. В начале ноября 15-летний мальчик погиб при нападении хищника.

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