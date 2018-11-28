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В Хабаровском крае осуждена женщина после взрыва газа в доме

Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме по ул. Рабочей в декабре 2016 года

В Хабаровском крае осуждена женщина после взрыва газа в доме
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Газовая плита

Советская Гавань, Хабаровский край, 28 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  53-летнюю жительницу Советской Гавани, по вине которой в 2016 г. произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, приговорили к одному году и трем месяцам исправительных работ. Такое решение принял суд в Хабаровском крае, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Суд признал ее (женщину) виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), а также уничтожении и повреждении чужого имущества (ст. 168 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме по ул. Рабочей в декабре 2016 года. В результате ЧП тогда погиб один человек. Позже было установлено, что причиной ЧП стала утечка голубого топлива из гофрированной металлической подводки к газовой плите в квартире женщины.

Отметим, что приговор в отношении женщины в законную силу не вступил.

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Взрывы бытового газа
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