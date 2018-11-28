Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 09:13 — REGNUM По факту столкновения танкера-газовоза (порт приписки — Лимассол, Кипр) с причалом на Сахалине организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошёл 27 ноября в порту Пригородное. По предварительным данным, танкер «Гранд Елена» при отходе от причала совершил навал на причал, в результате чего получил пробоину.

Отмечается, что ущерба окружающей среде нет, так как утечки сжиженного газа не произошло.

Читайте также: У побережья Крыма затонула баржа с 3,3 тыс. тонн зерна

А также: «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений — Минобороны РФ