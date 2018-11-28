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Танкер-газовоз протаранил причал на Сахалине

Происшествия

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошёл 27 ноября в порту Пригородное

Южно-Сахалинск, 28 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  По факту столкновения танкера-газовоза (порт приписки — Лимассол, Кипр) с причалом на Сахалине организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошёл 27 ноября в порту Пригородное. По предварительным данным, танкер «Гранд Елена» при отходе от причала совершил навал на причал, в результате чего получил пробоину.

Отмечается, что ущерба окружающей среде нет, так как утечки сжиженного газа не произошло.

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Происшествия на воде
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