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Снегопады и метель: на трассах Оренбуржья организовано 5 пунктов обогрева

Происшествия

В связи с неблагоприятными погодными условиями силы регионального ГУ МЧС находятся в режиме повышенной готовности

Снегопады и метель: на трассах Оренбуржья организовано 5 пунктов обогрева
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Пурга

Оренбург, 28 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  В Оренбургскую область пришли обильные снегопады с метелью. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах региона развёрнуты мобильные пункты обогрева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью, на 28 ноября работает пять мобильных пунктов обогрева.

Подвижные пункты развёрнуты на трассе М-5 Урал (подъезд к Оренбургу), на 51-ом км трассы «Оренбург — Уфа», на 28-ом км трассы «Оренбург-Акбулак» (поворот на посёлок Экспериментальный), на 170-ом км трассы Р-336 «Оренбург-Орск» (район посёлка Краснощёково) и на 28-ом км трассы «Оренбург-Акбулак».

Согласно метеопрогнозу, 28 ноября ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 19 метров в секунду. Снегопады прогнозируются до 30 ноября, затем на смену обильным осадками придут крепкие морозы: столбик термометра может опуститься 23−25 градусов по Цельсию ниже нуля.

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Снегопады, метели, снежные бури
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