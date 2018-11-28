Снегопады и метель: на трассах Оренбуржья организовано 5 пунктов обогрева

Оренбург, , 08:49 — REGNUM В Оренбургскую область пришли обильные снегопады с метелью. В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах региона развёрнуты мобильные пункты обогрева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью, на 28 ноября работает пять мобильных пунктов обогрева.

Подвижные пункты развёрнуты на трассе М-5 Урал (подъезд к Оренбургу), на 51-ом км трассы «Оренбург — Уфа», на 28-ом км трассы «Оренбург-Акбулак» (поворот на посёлок Экспериментальный), на 170-ом км трассы Р-336 «Оренбург-Орск» (район посёлка Краснощёково) и на 28-ом км трассы «Оренбург-Акбулак».

Согласно метеопрогнозу, 28 ноября ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 19 метров в секунду. Снегопады прогнозируются до 30 ноября, затем на смену обильным осадками придут крепкие морозы: столбик термометра может опуститься 23−25 градусов по Цельсию ниже нуля.