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В Бельгии врачей обвинили в ошибочной эвтаназии

Происшествия

Врачи одобрили просьбу об эвтаназии от одной из пациенток, которая страдала особой формой аутизма

Брюссель, 28 ноября 2018, 08:01 — REGNUM  В Бельгии сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении троих психиатров, которые обвиняются в ошибочной эвтаназии, пишет The Guardian.

Отмечается, что в 2010 году врачи одобрили просьбу об эвтаназии от одной из пациенток, которая страдала особой формой аутизма. В 2017 году семья женщины обратилась в полицию. По их мнению, принятое решение было ошибкой.

Напомним, Нидерланды стали первой страной, где в 2002 году была законодательно разрешена эвтаназия — практика прекращения жизни человека.

Позже эту процедуру легализовали в других странах — Бельгии, Канаде, Японии, Люксембурге, отдельных штатах США. В России эвтаназия запрещена законом. Помощь в уходе из жизни расценивается как убийство.

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Легализация эвтаназии
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