В Пермском университете назвали предварительную причину пожара

Пермь, , 07:57 — REGNUM Причиной пожара в учебном корпусе №5 Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) мог стать неисправный аккумулятор, сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на проректора по хозяйственной работе Андрея Осмоловского.

«По предварительным оценкам, причиной возгорания стал неисправный аккумулятор», — сказал представитель университета.

Напомним, днем 27 ноября в одном из корпусов сработали противопожарные системы. Из здания оперативно эвакуировали всех сотрудников и студентов, и отменили все занятия до конца дня. Некоторые лекции перенесли в аудитории других корпусов.

Возгорание произошло в подсобном помещении компьютерного класса, где в этот момент никого не было. В ликвидации огня участвовали шесть пожарных расчетов. В результате ЧП никто не пострадал.

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