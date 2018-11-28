На Байкале обнаружены тела пропавших две недели назад рыбаков

Улан-Удэ, , 07:45 — REGNUM На берегу озера Байкал вблизи села Клюевка найдены тела двоих рыбаков, пропавших две недели назад. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.

В ведомстве отметили, что 14 ноября проживающие в Кабанском районе республики братья 36 и 37 лет отправились на рыбалку в компании супруги одного из них. После того, как у рыбаков сломалось весло, они не смогли пристать к берегу, и их унесло вглубь озера.

Несмотря на то, что у мужчин оказался сотовый телефон и они просили о помощи, спасателям не удалось обнаружить плавсредство. Через две недели тела мужчин нашла у берега их сестра.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в районе мыса Зундуки в акватории озера Байкал в результате штормового ветра, пропала связь с катером «Скорпион» на борту, которого находились четверо человек.

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