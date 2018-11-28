Обрушение зданий в Марселе: прокуратура открыла судебное следствие

Марсель, Франция, , 07:39 — REGNUM Прокуратура города Марселя открыла судебное следствие по делу «преднамеренное убийство» в связи с нарушениями обязанностей по уходу и безопасности жилья после гибели восьми человек в результате обрушения двух зданий в центре города, сообщает Le Figaro.

«На сегодняшний день причины обрушения этих зданий не установлены», — заявил прокурор города Ксавье Тарабо.

В течение трех недель полиция провела несколько обысков, а также побеседовала с арендаторами, владельцами, чиновниками и сотрудниками городских спецслужб и мэрии Марселя. Документы и компьютеры были конфискованы.

Министр жилищного строительства Жюльен Денорманди собирается приехать в Марсель в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 5 ноября 2018 года. В настоящее время в Марселе из 180 ветхих домов эвакуировали 1300 человек.

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